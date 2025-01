Cyrus de la Rubia, Chefökonom Hamburg Commercial Bank:

«Die Zitterpartie geht weiter. Die EU und Deutschland scheinen nach den gestrigen Reden und Dekreten des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Sachen Zölle mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein, da sich Trump hier auf Mexiko, Kanada und China konzentrierte. Angeblich könne die EU Zölle abwenden, wenn sie mehr Erdöl und Erdgas aus den USA kaufen würde, um die Handelsbilanz auszugleichen. Auch die erneuerte Forderung nach Rüstungsausgaben in Höhe von fünf Prozent des BIP kann hier eingeordnet werden. Es scheinen sich also Handelsgespräche anzudeuten, die vermutlich einige Monate dauern werden.