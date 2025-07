Ab dem 1. August würden Aufschläge in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus Japan und Südkorea erhoben, hiess es am Montag in Schreiben auf seiner Online-Plattform Truth Social an die jeweiligen Regierungen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte kurz darauf, zwölf derartige Zoll-Briefe sollten folgen. Die EU werde dabei keinen Zoll-Brief erhalten, sagten mit dem Vorgang vertraute EU-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen: