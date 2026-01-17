Carsten Brzeski, ING-Chefökonom

«So ‌wie fast immer, herrscht ja jetzt erst ‌einmal Unsicherheit über die Details. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Zölle zusätzlich zu den existierenden Zöllen kommen, ist das unerfreulicher Gegenwind für die deutsche Wirtschaft. Bei zusätzlichen 25 Prozent würde das etwa 0,2 Prozentpunkte Wachstum kosten. Es ist aber die Unsicherheit, die erneut zeigt, dass Exporte die deutsche Wirtschaft ⁠dieses Mal nicht aus der Stagnation in den Aufschwung führen werden. Der Impuls wird von den öffentlichen und privaten Investitionen kommen müssen.