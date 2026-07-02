Das ⁠ist jetzt kein Paket, durch das ab morgen wieder blühende Landschaften entstehen. Es ist ein Paket, das versucht, die Versäumnisse der letzten zwei Jahrzehnte zu korrigieren. Ich hätte mir noch etwas bei der Energiepolitik und Erleichterung für Unternehmen ‌gewünscht. Aber nach all dem Drama der letzten zwölf Monate ist das endlich eine willkommene positive Überraschung. Zusammen mit den Investitionen aus ‌dem Sondervermögen gibt das Hoffnung auf ein langsames Wiederanziehen der Konjunktur. Und es ist mehr als ​nur ein kurzer Zuckerrausch. Jetzt geht es darum, all diese Massnahmen auch so schnell wie möglich umzusetzen.»