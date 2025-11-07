Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe

«Der Zuwachs rettet das Ergebnis für das dritte Quartal noch soeben. Immerhin bedeutet er Schub für das laufende Quartal. Trotz der Mehrexporte in die USA bleibt das US-Geschäft belastet, ebenso mit China. Im Zuge der gestiegenen US-Zölle wird es ohnehin noch zu spürbaren Mengenreaktionen kommen. Auch deshalb werden sich Lieferketten und Absatzwege weiter neu sortieren. Grosse Sprünge sind auch mit Blick auf die Exporterwartungen weiter nicht zu erwarten.»