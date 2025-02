Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Bei Zollstreitigkeiten gibt es bekanntlich keine Gewinner, sondern die USA werden selbst langfristig dabei verlieren. Und selbst kurzfristig könnten es zu Preiserhöhungen in den USA kommen, was wiederum dem US-Präsidenten schaden könnte. Donald Trump wurde unter anderem auch aufgrund der hohen Inflation in den vergangenen Jahren gewählt. Viele Amerikaner leiden unter einem drastischen Kaufkraftverlust. Beschleunigt sich aufgrund von Zollmassnahmen der Preisanstieg wieder, muss auch die US-Notenbank ihren Kurs überdenken. Zinssenkungen könnten damit vom Tisch sein. Längerfristig höhere Zinsen werden spätestens dann zur Bürde, wenn US-Unternehmen in den kommenden Jahren im grossen Stil Anschlussfinanzierungen benötigen. Es ist also nicht so, dass bei der Verhängung von Zöllen die USA Gewinner und die anderen Staaten die Verlierer sind.»