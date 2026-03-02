Arthur Jurus, Head of Investment Office Oddo BHF Schweiz:

«Nebst dem Ölpreis sollte die Reaktion der langfristigen US-Zinsen im Auge behalten werden. Seit Jahresbeginn sind die zehnjährigen US-Renditen um 30 Basispunkte auf 4 Prozent gefallen, während die Energiepreise stiegen –- eine ungewöhnliche Konstellation. Theoretisch erhöhen steigende Energiepreise die Inflationserwartungen und damit die Zinsen. Praktisch steigert ein signifikanter militärischer Konflikt die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie US-Staatsanleihen, was die Renditen senkt. Werden Inflation und Konjunkturabschwächung gleichzeitig erwartet, kann die Absicherungsfunktion weniger effektiv sein.»