Cyrus De La Rubia, Chefökonom Hamburg Commercial Bank

«Mit dem Angriff Israels auf den Iran steigt die Wahrscheinlichkeit einer globalen Stagflation. Der Iran könnte in Reaktion auf die Angriffe aus Israel nicht nur Israel angreifen, sondern auch die Strasse von Hormus blockieren, durch die 20 Prozent des globalen Öls transportiert wird, oder Ölanlagen in Saudi-Arabien angreifen. Die Ölpreise würden in einem derartigen Szenario vermutlich auf 100 US-Dollar steigen. Es wäre ein Verzweiflungsakt, der aber angesichts der vermutlich existenziellen Bedrohung Irans nicht auszuschliessen ist.