Fritzi Köhler-Geib, KFW-Chefvolkswirtin:

«Trotz des Anziehens des Inflationstempos wird die EZB mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als erste der grossen Zentralbanken mit Zinssenkungen starten. Zum einen sind massgebliche Basiseffekte bei Energiegütern für die stärker steigenden Preise mitverantwortlich, zum anderen haben die Ratsmitglieder bereits in grosser Übereinstimmung deutlich gemacht, dass die EZB zunehmendes Vertrauen in den mittelfristigen Rückgang der Inflation hat. Es bleibt aber spannend, wie es nach dem Sommer mit den Zinsen weitergeht. Für weitere Lockerungsschritte wird die EZB in den Daten vor allem ein Abklingen des Preisdrucks bei den Dienstleistungen sehen wollen.»