Die Inflation in der Euro-Zone hat zum Jahresende erneut zugelegt. Die Preise für Waren und Dienstleistungen erhöhten sich im Dezember um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Im November lag die Teuerungsrate bei 2,2 Prozent. Volkswirte hatten damit gerechnet. In ersten Reaktionen hiess es dazu: