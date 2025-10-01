In allen grossen Ländern des Währungsraumes - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - legen die Inflationsraten zu, was für die EZB ein Warnzeichen ist. Die EZB tat gut daran, ihre Zinsen nicht weiter zu senken. Die Inflationsrisiken sind noch nicht vollständig gebannt. Einerseits verteuern sich Frischwaren deutlich und gleichzeitig erweist sich der Preisauftrieb von Dienstleistungen als besonders hartnäckig. Deshalb kann mit zunehmender Gewissheit davon ausgegangen werden, dass die Leitzinsen ihr vorläufiges Tief erreicht haben. Dies heisst aber auch, dass die schleppende wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone keine weitere Unterstützung der EZB bekommt.»