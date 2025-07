Tobias Basse, Analyst Nord/LB:

«Trotz der neuen Handelspolitik Washingtons bleibt der Preisaufrieb in den USA überraschend unproblematisch. Im Juni legten die Konsumentenpreise nur um 0,3 Prozent Monat zu Monat zu. Damit notiert die Jahresrate dieser Zeitreihe bei einem Zuwachs von lediglich 2,7 Prozent. Die Kernrate zog um 0,2 Prozent Monat zu Monat an. Obwohl inzwischen Zolleinnahmen zu verbuchen sind, bleiben die Auswirkungen der handelspolitischen Massnahmen Donald Trumps auf die Inflationsrate damit deutlich hinter den Erwartungen vieler Marktteilnehmern zurück. In diesem Kontext dürfte interessant sein, dass am aktuellen Rand vor allem auch die Automobilpreise für eine Entspannung gesorgt haben. Bisher waren die Sorgen der privaten Haushalte vor einer unerfreulichen Inflationsentwicklung wohl ein wichtiger Grund für die Auffassung der US-Notenbank, beim Thema Leitzinssenkungen auf die Bremse drücken zu müssen. Auch an dieser Stelle zeigen sich aktuell aber sehr klare Entspannungstendenzen. Vor allem beim Blick auf die Erhebung der New York Fed kann inzwischen zweifellos von einer Normalisierung gesprochen werden. Die Daten der University of Michigan deuten zwar auch auf eine Besserung hin, mit einem Wert von 5,0 Prozent notieren die Inflationserwartungen für den Zeithorizont 1 Jahr bei dieser Befragung allerdings noch auf einem ziemlich hohen Niveau. Am Freitag werden in Ann Arbor neue vorläufige Daten für den Berichtsmonat Juli gemeldet; diese müssen sicherlich im Auge behalten werden. Ganz grundsätzlich sollten vor allem die Entspannungstendenzen bei den Inflationserwartungen der Konsumenten der US-Notenbank Leitzinssenkungen im Laufe des Jahres 2025 ermöglichen, obwohl die tatsächlich realisierten CPI-Jahresraten wohl zunächst noch etwas anziehen dürften. Die Sorgen bezüglich einer Versteigung der Angst der privaten Haushalte vor einem starken Preisauftrieb müssten bei der Fed nämlich langsam in den Hintergrund treten.»