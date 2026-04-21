«Die Stimmungsmisere vertieft sich. Der Energiepreisanstieg hält die wirtschaftliche Absturzgefahr hoch. Deutschland ​als Nettoenergieimporteur ​leidet zurzeit mehr als andere ⁠Länder. Die gestiegenen Energiepreise dürften auch die Impulse ​des Fiskalpakets schmälern. Statt der ⁠Krise ihren Lauf zu lassen, ergreift die Regierung fragwürdige Hilfsmassnahmen. Das ‌kommt zu hohen Energiepreisen, schwierigen Standortbedingungen und einer Reformuntätigkeit jetzt noch hinzu. Schlimmer als die gestiegenen Energiepreise ist, wenn die Rohölversorgung ‌erliegen sollte. Eine schwere Ölkrise bleibt das Horrorszenario, trotz aller ​Hoffnungen auf eine Konfliktbeilegung. So oder so wird die Wirtschaft in diesem Jahr weniger wachsen als Ende 2025 noch erhofft.»