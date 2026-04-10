BASTIAN HEPPERLE, HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK:

«Die US-Verbraucherpreise zeigen erste Effekte des Iran-Kriegs, weitere werden folgen. Vor allem wegen der stark gestiegenen Spritpreise rennt die Gesamtrate ​der ​Kernrate weit voraus. Unternehmen werden einen Teil ⁠des höheren Kostendrucks weiterreichen, sodass die Kernrate noch ​etwas anziehen wird. Der Inflationsgipfel ⁠kommt aber bald in Sichtweite, zumal der zollbedingte Inflationsanstieg langsam nachlässt. Die Fed ‌ist grundsätzlich zu Leitzinserhöhungen bereit, sollten sich die Inflationsrisiken verbreitern. Bislang sind die langfristigen Inflationserwartungen stabil geblieben, sodass die Fed in ihrer abwartenden Haltung ‌bleiben kann. Ausserdem ist ihre Zinspolitik immer noch leicht restriktiv ​ausgerichtet und der Energiepreisanstieg lastet schon negativ auf Konjunktur und Beschäftigung. Die nächste Trump-Tirade auf Fed-Chef Powell ist damit vorprogrammiert, zumal sein Wahrversprechen niedrigerer Lebenshaltungskosten derzeit schwer unter die ‌Räder kommt.»