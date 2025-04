Der Preisauftrieb in den USA schwächt sich mehr ab als erwartet. Die Verbraucherpreise legten im März um 2,4 Prozent zum Vorjahresmonat zu, nach 2,8 Prozent im Februar. Dies teilte das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 2,6 Prozent gerechnet. In ersten Reaktionen hiess es dazu: