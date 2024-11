Rechnet man die Sondereffekte heraus, fällt der Arbeitsplatzaufbau weiterhin robust aus. Deutliche Schwächen sind also trotz des geringen Jobaufbaus also weiterhin nicht erkennbar. Der Arbeitsmarkt spiegelt die robuste Entwicklung der US-Wirtschaft wider. Trotz der von der Fed vollstreckten Zinserhöhungen sind bislang keine wirtschaftlichen Bremsspuren vorhanden. Die Fed wird in der kommenden Woche ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte zurücknehmen. Das ist gewissermassen in Stein gemeisselt.»