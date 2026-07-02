Mit dem immer noch intakten Aufschwung ​am US-Jobmarkt gehören Zinssenkungsdiskussionen ins Reich der ​Fabeln – auch wenn die Inflationsrate im Juni dank tieferen Ölpreisnotierungen niedriger ausfallen wird. Ein gutlaufender Arbeitsmarkt ‌könnte zu steigenden Löhnen führen und Zweitrundeneffekte aufgrund der höheren Energiepreise könnten ohnehin noch ins Haus stehen. US-Notenbank-Chef Kevin Warsh wird derweil weiter auf das Ziel der ​Preisstabilität ​verweisen und damit implizit die Möglichkeit von ⁠Zinserhöhungen meinen. Ob es allerdings hierfür eine Mehrheit ​im Offenmarktausschuss der ⁠Federal Reserve gibt, bleibt fraglich.»