«Bei der US-Inflationsrate ist nun die Drei vor das Komma gerückt, die dort einige Zeit stehen bleiben wird. Zollbedingte Preiserhöhungen sind bei einigen Warengruppen erkennbar. Unternehmen haben also begonnen, ihre Zollbelastungen an ihre Kunden weiterzugeben. Der Preisüberwälzungsprozess steckt jedoch in Kinderschuhen, er dürfte nun aber ins Rollen kommen.