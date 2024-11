Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal langsamer gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte ein Plus von 0,2 Prozent ergeben. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft. Zwei Minus-Quartale in Folge hätten eine technische Rezession bedeutet. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen: