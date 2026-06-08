Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Der Rückgang ist im Wesentlichen eine Reaktion auf den kräftigen ‌Zuwachs im Vormonat. So richtig ist ​der Funke vom Fiskalpaket noch nicht übergesprungen. Immerhin ist die Lage etwas besser als vor einem Jahr. Das Fiskalpaket wird weiter für eine beständige Auftragszufuhr sorgen. Nicht die Auftragslage ist zurzeit das Problem, sondern die Umsetzung in Produktion. Durch den Iran-Krieg stockt jedoch die Zufuhr ‌von Produktionsmitteln. Das A und O für die Industrie ist es deshalb, dass die Strasse von Hormus befahrbar wird. Erst dann werden Aufträge auch für Produktion sorgen.»