Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Zum Abschluss des Januar gibt es noch gute Nachrichten von der Inflation. Die Teuerungsrate gibt unerwaratet deutlich nach. Die Daten aus den Bundesländern zeigen, dass gegenüber dem Vorjahresmonat die Teuerung nahezu bei allen Gütergruppen nachgibt. Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere das nun teurere Deutschlandticket, legen hingegen spürbar zu. Im ersten Halbjahr wird die Inflationsrate weiter fallen. Die Dienstleistungspreise sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, bleiben in diesem Segment im laufenden Jahr weitere deutliche Preissteigerungen aus, kommen Basiseffekte zum Tragen. Dies macht sich dann in Basiseffekte im Kernteuerungssegment bemerkbar, also die Preisentwicklung unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise. Dies zeigt sich bereits auch in den Dezember-Zahlen: Die Kerninflationsrate fällt den Schätzungen zufolge von 3,3 Prozent auf 2,9 Prozent. Und ganz unabhängig davon: In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld sind Preisüberwälzungen nur schwer umsetzbar. Die EZB hat grünes Licht für weitere Zinssenkungen. EZB-Chefin Christine Lagarde macht gestern deutlich, dass die Geldpolitik noch immer restriktiv sei. Dies kann als klarer Hinweis verstanden werden: Der Einlagensatz dürfte noch im ersten Halbjahr die Marke von 2 Prozent erreichen. Wie es danach weitergeht, hängt entscheidend von der Lohnentwicklung ab. Bleiben deutlichere Erhöhungen der Arbeitnehmerentgelte aus, sind auch weiter Zinssenkungen darüber hinaus denkbar. Auch wenn es zarte Anzeichen einer leichten konjunkturellen Erholung gibt, wird die Eurozonen-Wirtschaft angeschlagen bleiben. Eine Unterstützung von der Zinsseite wäre willkommen.»