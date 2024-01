Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank:

«Der rückläufige Inflationstrend wird sich fortsetzen. Zwar sorgen die stellenweise üppigen Lohnabschlüsse im Dienstleistungssektor für Preisdruck, doch andererseits sitzt die Geldbörse in Anbetracht der hohen Inflationsraten in den vergangenen Jahren nicht locker. Dies zeigten die ebenfalls heute veröffentlichten Einzelhandelsumsätze für den Dezember und für das Gesamtjahr 2023. Der Einzelhandel in Deutschland hat nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2023 real 3,3 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2022. Es stellt sich also die berechtigte Frage, ob höhere Lohnkosten überhaupt auf die Produkte übergewälzt werden können.»