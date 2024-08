Sebastian Dullien, Gewerkschaftsnahes IMK-Institut:

«Die Inflation in Deutschland hat im August erstmals seit Beginn der Hochinflationsphase 2021 wieder das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank erreicht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Es mehren sich damit die Anzeichen, dass die Inflation in Deutschland endgültig besiegt ist. Die oft geäusserte Sorge war verfehlt, der Rückgang der Teuerung der vergangenen Monate könnte nur vorübergehend sein. Der nachlassende Preisdruck zeigt auch, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im September dringend die Zinsen weiter senken sollte. Die Teuerung ist absehbar kein drängendes Problem mehr und die Konjunktur kommt – auch wegen der hohen Zinsen – nicht in Gang. Es ist an der Zeit, übertriebene Vorsicht in der Geldpolitik etwas zurückzunehmen und die Finanzierungsbedingungen wieder zu lockern.»