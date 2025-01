An den Märkten dürfte man beruhigt sein, dass die Inflationsrate im Rahmen der Erwartungen ausfiel und die Kernteuerung sogar etwas nachgegeben hat. Ein Reißen der 3%-Marke hätte wohl neuerliche Zinsängste geschürt, so aber werden Hoffnungen am Leben gehalten, dass die Fed im Laufe des Jahres zumindest moderat die Zinsen senkt. Bereits vergangenen Freitag hatte ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen gedämpft. Ganz generell gilt aber, dass der Stellenwert der Inflationsrate für die Fed wohl etwas an Bedeutung verloren haben dürfte. Das Augenmerk der US-Währungshüter dürfte vor allem auf der wirtschaftlichen Entwicklung liegen. Sollte die US-amerikanische Wirtschaft weiterhin robust weiterlaufen, gibt es keinen driftigen Grund die Zinsen zu reduzieren – auch wenn die Inflationsrate fällt. Ein hohes Wachstum gefährdet die mittel- bis langfristigen Inflationsziele der Fed.»