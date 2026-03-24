Dirk Schumacher, KFW-Chefökonom:

«Der Krieg im Nahen Osten und der damit einhergehende Anstieg der Energiepreise hat die Stimmung der Unternehmen in Deutschland bislang nur moderat eingetrübt. Die Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe verzeichnen sogar laut ‌der PMI-Umfrage einen Anstieg der Aktivität im März. Der Aktivitätsgrad im Dienstleistungssektor zeigt hingegen einen deutlichen Rückgang. Da das Verarbeitende Gewerbe im Schnitt ​energieintensiver produziert als der Dienstleistungssektor, ist diese Divergenz erstaunlich ​und deutet, zumindest für den ​Moment, auf eine gewisse Robustheit des Aufschwungs hin. Dennoch sind die Risiken für den ‌Aufschwung deutlich gestiegen und ein Verbleiben des Öl- und Gaspreises auf dem jetzigen Niveau wird den Aufschwung deutlich belasten und möglicherweise ​ernsthaft gefährden, abhängig ​vom weiteren Verlauf des ⁠Krieges.»