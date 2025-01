Börsenprofis schauen zu Jahresbeginn pessimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für die Aussichten in den kommenden sechs Monaten fiel im Januar überraschend kräftig um 5,4 Punkte auf 10,3 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner Umfrage unter 156 Analystinnen und Analysten mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 15,3 Punkte gerechnet. Das Barometer für die aktuelle Lage legte dagegen um 2,7 Punkte zu, verharrt aber mit minus 90,4 Zählern tief im negativen Bereich. Analysten sagten dazu in ersten Reaktionen: