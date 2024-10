Ralf Umlauf, Helaba:

«Erneuter starker Stellenzuwachs in der US-Wirtschaft. Der Netto-Jobaufbau fiel im Berichtsmonat solide aus, lag dabei sogar deutlich über der Konsenserwartung. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet auf 4,1 Prozent und so ist eine Schwäche des Arbeitsmarktes nach wie vor nicht zu konstatieren. Auch die Lohnentwicklung blieb mit plus 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und+ plus 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr äusserst robust. Die ambitionierten Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden deutlich zurückgedrängt.»