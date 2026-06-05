«Der Arbeitsmarkt liefert erneut kräftig ab, auch der Vormonatswert wurde angehoben. Der solide ​Beschäftigungszuwachs passt zur Wirtschaft, die trotz ​des Iran-Kriegs dynamisch wächst. Der ​Arbeitsmarkt ist derzeit kein Problem für die US-Notenbank. Die ‌Fed dürfte ihren Fokus eher weiter auf die gestiegene Inflation richten. Damit sind Zinserhöhungen ein Thema, nicht ​Zinssenkungen. ​Für eine Zinserhöhung ⁠ist aber ein dickes Brett ​zu bohren. Stand ⁠jetzt dürfte sich hierfür sobald nur schwer eine ‌Mehrheit finden.»