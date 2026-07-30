Michael Heise, Chefökonom HQ Trust

«Wie gewonnen, so zerronnen: Der Rückgang der Inflation im Juni ist im Juli komplett wieder aufgezehrt worden. Grund sind vor allem die ‌kräftig gestiegenen Energiepreise. Der Nahost-Konflikt und das Ende des Tankrabatts treiben die Preise an der Tankstelle und bei den Heizkosten wieder nach ​oben. Positiv: Lebensmittel sind weiterhin kaum teurer als ​vor einem Jahr. Das könnte sich ​durch die hohen Energiepreise aber wieder ändern. Die Kerninflation liegt bei 2,4 Prozent, ‌ein spürbarer Rückgang ist vorerst nicht in Sicht – auch weil sich die deutsche Wirtschaft langsam aus der Stagnation löst.»