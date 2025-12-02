Stephanie Schoenwald, KFW Research:

«Auch die letzten Inflationsdaten vor dem Zinsentscheid liegen noch in der Komfortzone der Europäischen Zentralbank. Der Verbraucherpreisanstieg in der Eurozone bewegt sich weiter in der Nähe des Zwei-Prozent-Ziels. Der Ausblick für die Inflation gibt ebenfalls Anlass zu Gelassenheit. Wir erwarten, dass die Preise für europäische Verbraucher 2026 um 1,9 Prozent steigen werden. Am stärksten werden sich auch im nächsten Jahr voraussichtlich Dienstleistungen verteuern. Das unterstreichen die insbesondere in Deutschland über den Erwartungen ausgefallenen Arbeitnehmerentgelte. Das Gegengewicht dazu bildet die günstige Energiepreisentwicklung, die sich wegen Basiseffekten und staatlicher Entlastungsmassnahmen vor allem zu Jahresbeginn bemerkbar machen wird. In unserem Basisszenario gehen wir daher von stabilen Leitzinsen im nächsten Jahr aus. Allerdings besteht das Risiko, dass durch die Umlenkung günstiger Importprodukte nach Europa die Preise von Industriegütern unter Druck geraten und die EZB zu weiteren Leitzinssenkungen veranlasst wird.»