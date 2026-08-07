Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juli erneut deutlich abgekühlt. Unter dem Strich fielen sogar 23.000 Stellen ‌ausserhalb ⁠der Landwirtschaft weg, wie aus dem am Freitag vorgelegten Bericht ⁠der Regierung hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem ‌Aufbau von 80.000 Jobs gerechnet. Zudem ‌waren im Juni nach revidierten ​Daten nur 20.000 Arbeitsplätze hinzugekommen. Ursprünglich war eine Zahl von 57.000 gemeldet worden. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sank im Juli - und zwar auf 4,1 Prozent, nach 4,2 Prozent im Juni.