Ralf Umlauf, Helaba:

«Ein enttäuschender Stellenaufbau sorgt für zunehmende Zinssenkungserwartungen. Zwar kam es im Monatsvergleich erneut zu einem soliden Beschäftigungszuwachs und die Arbeitslosenquote liegt ungeachtet des Anstiegs auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Erwartungen wurden aber verfehlt, auch bei der Lohnentwicklung - und so ziehen die Zinssenkungsspekulationen an den Finanzmärkten wieder an. Ob allerdings der Juni ernsthaft eine Option für die Fed darstellt, darf nach der jüngsten Sitzung und den Einlassungen von Fed-Chef Powell bezweifelt werden. Wir halten eine Reduktion im Herbst nun für wahrscheinlich.»