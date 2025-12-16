Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Aus Mannheim gibt es heute eine erfreuliche Bescherung. Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten blicken mit Optimismus ins kommende Jahr. Das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung scheint im kommenden Jahr laut dem Urteil der Finanzmarktanalysten seine positiven Konsequenzen zu zeigen. Von entscheidender Bedeutung wird im nächsten Jahr sein, dass die Mittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen schnell und zielgerichtet freigegeben werden. In diesem Falle käme es zu Multiplikatoreneffekten, die grössere Teile der deutschen Wirtschaft erfassen könnten. Von diesen positiven Multiplikatoreneffekten scheinen die vom ZEW-befragten Finanzmarktanalysten überzeugt zu sein.»