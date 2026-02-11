«Ein starker Jahresbeginn. Allerdings zeigen die revidierten Beschäftigungsdaten klar, dass das Beschäftigungswachstum 2025 deutlich schwächer war als bislang bekannt. Im Trend dürfte eine abgeschwächte ​Beschäftigungsdynamik ​bevorstehen. Das könnte sich als ⁠Stimmungskiller für Trump erweisen, dessen Zustimmungswerte bereits sinken. ​Sein Schlingerkurs ist ⁠mit schuldig daran, dass Unternehmen sich bei Neueinstellungen zurückhaltend zeigen. Immerhin ‌ist es bislang nicht zu Entlassungen im grösseren Stil gekommen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften schwächt sich zwar ab, zugleich ‌drängen wegen der restriktiven Einwanderungspolitik aber weniger Arbeitskräfte ​neu auf den Markt. Das hält die Arbeitslosenquote einigermassen stabil. Bleibt die Arbeitsmarktlage in dieser Balance, wird die Powell-Fed das Leitzinsniveau nicht weiter senken. ‌Die nächste Leitzinssenkung dürfte ​Jerome Powells Nachfolger überlassen bleiben.»