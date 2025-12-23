Tobias Basse, NordLB:

«Diese Angaben sind bekanntlich noch sehr revisionsanfällig. Insofern darf man vorerst wohl nicht zu stark auf einzelne Details blicken. Am grundsätzlich sehr positiven Bild von der US-Wirtschaftslage zum ⁠Start des zweiten Halbjahres sollte sich allerdings kaum mehr etwas ändern. Die Ökonomie der Vereinigten Staaten scheint momentan mit dem von der Regierung ​gewünschten Tempo zu wachsen, was mit Blick auf den ‌Problemkomplex Staatsverschuldung von ganz zentraler Bedeutung ist. ‍Im vierten Quartal droht zunächst zwar etwas Störfeuer durch den Shutdown, diese Episode sollte ​dann aber schnell wieder zu den Akten zu legen sein.»