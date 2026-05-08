«Jobs wurden einmal mehr vor allem im Dienstleistungssektor geschaffen, und zwar ​vor allem da, wo der Mensch gefordert ist. So etwa im Pflegebereich ​oder auch im Einzelhandel. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ​ersetzt hingegen in anderen Dienstleistungsbereichen den Menschen, was sich in einem Jobabbau niederschlägt. So war die Beschäftigung in der Informationstechnologie auch ‌im April rückläufig. Im US-Informationssektor sank seit dem Höchststand im November 2022 die Beschäftigung um 342.000, was einem Rückgang von elf Prozent entspricht. Dies zeigt, wie einschneidend die Künstliche Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt bereits ist.