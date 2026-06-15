«Nach der grundsätzlichen Einigung auf ein ‌Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA sind wichtige Fragen noch ungeklärt. Wir erwarten weiter ein Übergangsszenario mit zwischenzeitlichen Rückschlägen, ​wobei die Schwankungsbreite des Ölpreises nach ​dem jüngsten starken Rückgang etwas niedriger ​sein könnte als bisher von uns unterstellt. Insofern begrenzt das ‌Abkommen die Abwärtsrisiken für die Konjunktur, wobei wir für Deutschland und den Euroraum für dieses Jahr weiter nur ​ein ​mageres Wachstum von jeweils 0,6 ⁠Prozent erwarten. Der konjunkturelle Schaden ​ist allerdings schon eingetreten ⁠und beträgt nach unseren Berechnungen mit Blick auf ‌das durchschnittliche Wachstum im Jahr 2026 sowohl für den Euroraum als auch für Deutschland ‌0,4 Prozentpunkte. Wegen des weiter bestehenden Inflationsdrucks erwarten ​wir unverändert eine EZB-Zinserhöhung im September.»