«Die Inflation in ‌der Euro-Zone sinkt und zwar deutlich. Bleibt die ​Lage im Nahen Osten stabil, liegt der Höhepunkt des energiegetriebenen Preisschubs hinter uns. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts der EZB sinkt damit. Ausgeschlossen werden kann eine Fortsetzung der geldpolitischen Straffung aber nicht. Im Juli dürften die Leitzinsen aber erstmal unverändert bleiben. Erst die Daten der nächsten Wochen ‌und Monate werden Aufschluss darüber geben, wieviel zusätzlicher Preisdruck sich durch das viermonatige Energiepreishoch noch in der Wirtschaft entfaltet. Zwar sind die Absatzpreiserwartungen der Unternehmen überwiegend wieder rückläufig, andererseits ziehen die Erzeugerpreise ​für Zwischenprodukte erkennbar an. Weitgehend auszuschliessen sind jedoch deutliche Zweitrundeneffekte am Arbeitsmarkt. ​Starke Lohnzuwächse zeichnen sich nicht ab.»