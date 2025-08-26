Cyrus De la Rubia, Chefökonom Hamburg Commercial Bank

«Das Manöver ist durchsichtig und perfide. Trump geht es nicht nur um die unmittelbare Mehrheit, die er im siebenköpfigen Fed-Direktorium schaffen kann, wenn er Cook ersetzt. Es geht ihm auch darum, die Wiederernennung der Fed-Präsidenten der zwölf Fed-Destrikte zu beeinflussen, was am 1. März 2026 für alle Fed-Präsidenten ansteht. Denn die Ernennung dieser Positionen muss von dem Direktorium abgesegnet werden. Auf diese Weise kann der US-Präsident innerhalb kürzester Zeit die Mehrheitsverhältnisse im FOMC-Rat zu seinen Gunsten drehen. Es besteht kaum noch Zweifel daran, dass spätestens ab dem 15. Mai 2026, wenn die Amtszeit von Jerome Powell als Fed-Präsident endet, die Fed hochgradig politisiert sein wird und eine Zinssenkungspolitik verfolgen wird, die der Inflationsentwicklung relativ wenig Beachtung schenken wird. Es geht offensichtlich in die Richtung eine Erdoganschen Zentralbankpolitik.