Es gebe ausreichende Beweise dafür, dass Cook bei Hypothekenanträgen falsche Angaben gemacht habe, schrieb Trump am Montag (Ortszeit). Cook, die erste afroamerikanische Frau im Gouverneursrat der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), hatte bisher alle Forderungen nach ihrem Rücktritt zurückgewiesen. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:
Cyrus De la Rubia, Chefökonom Hamburg Commercial Bank
«Das Manöver ist durchsichtig und perfide. Trump geht es nicht nur um die unmittelbare Mehrheit, die er im siebenköpfigen Fed-Direktorium schaffen kann, wenn er Cook ersetzt. Es geht ihm auch darum, die Wiederernennung der Fed-Präsidenten der zwölf Fed-Destrikte zu beeinflussen, was am 1. März 2026 für alle Fed-Präsidenten ansteht. Denn die Ernennung dieser Positionen muss von dem Direktorium abgesegnet werden. Auf diese Weise kann der US-Präsident innerhalb kürzester Zeit die Mehrheitsverhältnisse im FOMC-Rat zu seinen Gunsten drehen. Es besteht kaum noch Zweifel daran, dass spätestens ab dem 15. Mai 2026, wenn die Amtszeit von Jerome Powell als Fed-Präsident endet, die Fed hochgradig politisiert sein wird und eine Zinssenkungspolitik verfolgen wird, die der Inflationsentwicklung relativ wenig Beachtung schenken wird. Es geht offensichtlich in die Richtung eine Erdoganschen Zentralbankpolitik.
Falls Lisa Cook sich weiterhin weigert zurückzutreten, dürfte es zu einem offenen Machtkampf zwischen der Fed und der Regierung kommen, der dann vermutlich vor Gericht geklärt wird. Sollte das Gericht den Rauswurf Cooks als nicht rechtmässig einordnen, dürften sich die Angriffe Trumps fortsetzen, vielleicht würde er den Fokus auf eine andere Person richten. Sollte das Gericht die Rechtmässigkeit des Rauswurfs feststellen, wäre die Einflussnahme der Regierung auf die Fed offensichtlich. So oder so ist Donald Trump dabei, der Glaubwürdigkeit der Fed einen erheblichen Schaden zuzufügen, der für das Verfehlen des Inflationsziels von zwei Prozent sowie einen deutlich schwächeren US-Dollar spricht.»
Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst Swissquote
«Die Vorwürfe des Hypothekenbetrugs sind wahrscheinlich nicht der wahre Grund, warum Cook in die Schusslinie geraten ist. Sie hat sich offen über die inflationären Auswirkungen von Zöllen geäußert und im Juni letzten Jahres gewarnt, dass „Zölle à la Trump” die Arbeit der Fed erschweren würden, indem sie die Preise in die Höhe treiben und die politischen Entscheidungsträger dazu zwingen würden, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten. Das ist genau die Botschaft, die Trump nicht hören will.
Cook erklärte, sie werde nicht zurücktreten, aber diese jüngste Episode des amerikanischen Politdramas schürt erneut Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed und untergräbt damit das Vertrauen in die USA als globale Benchmark für transparente und regelbasierte Kapitalmärkte. Angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Fed, der politischen Risiken in Frankreich und der schwelenden geopolitischen Spannungen sind sichere Häfen wieder gefragt.»
(Reuters)