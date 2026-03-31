Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Das bisherige preisstabile Umfeld sagt Tschüss, Inflation ist wieder das Thema. Die Inflationsrate ‌schiesst wegen des exogenen Schocks durch den Iran-Krieg deutlich nach oben. Mit Rohöl, Gas, Düngemitteln, Helium und anderen liegen jetzt gewichtige Preistreiber ​vor. ​Wichtig ist, dass der Inflationsschmutz ⁠nicht in der Kernrate ankommt. Selbst ​bei einem bald endenden ⁠Krieg wird die Inflationsrate länger erhöht bleiben. Minen in der ‌Strasse von Hormus sind zu räumen und Produktionsanlagen zu reparieren. Eine Normalisierung der Energiepreise wird deshalb nur zögerlich ‌einsetzen. Sobald Zweitrundeneffekte klarer drohen, wird die EZB ​die Leitzinsen anheben. Bei einem länger anhaltenden Krieg wird der Rohölpreis für einen nochmaligen Inflationsschub sorgen.»