Holger Schmieding, Chefökonom Berenberg Bank:

«Trump hat seine eigene Art, Verhandlungen zu beginnen. Seine Drohung mit 100-prozentigen Zöllen auf China bis zum 1. November scheint der Auftakt zu Gesprächen über Seltene Erden-Exporte und weitere Zugeständnisse Chinas zu sein, um einen Deal abzuschliessen. Dennoch dient dies als Erinnerung daran, dass die Unsicherheit im Welthandel, gelinde gesagt, noch nicht vorbei ist. Diese Unsicherheit und die chinesischen Versuche, ihre subventionierten Exporte von den USA auf andere Märkte umzuleiten, sind beunruhigend für die Weltwirtschaft im Allgemeinen und die europäische Industrieexportmaschinerie im Besonderen. Handelsprobleme verstärken die Abwärtsrisiken für das deutsche und europäische Wachstum für Ende 2025 und Anfang 2026. Jüngste deutsche Daten zeigen einen deutlichen Rückgang der Exportaufträge aus Ländern ausserhalb der Euro-Zone, während sich die Lage im Inland zu stabilisieren scheint, begünstigt durch den allmählichen Beginn der fiskalischen Impulse und die niedrigen EZB-Zinsen.»