«Der Inflationsdruck im Euroraum lässt weiter nach. Die Verbraucherpreise ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel sind in den zurückliegenden drei Monaten auf Jahresrate ⁠hochgerechnet nicht einmal um zwei Prozent gestiegen. Setzt sich dieser Trend etwa wegen der Preissenkungen chinesischer Anbieter fort, dürften ​Spekulationen über eine weitere EZB-Zinssenkung aufkommen. Eine ‌Zinssenkung ist im weiteren Verlauf des ‍Jahres wahrscheinlicher als eine Zinserhöhung, wobei wir wegen des robusten ​Wirtschaftswachstums im Hauptszenario von unveränderten Leitzinsen ausgehen.»