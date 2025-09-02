Cyrus De la Rubia, Chefökonom Hamburg Commercial Bank

«Die nur leicht gestiegene und niedrige Inflationsrate in der Euro-Zone sollte den Befürwortern von Zinssenkungen innerhalb der EZB eigentlich Auftrieb geben, zumal auch die stabil gebliebene Kernrate keinen Anlass zur Sorge gibt. Allerdings hat man kommunikativ in den vergangenen Wochen eher in Richtung unveränderter Zinsen argumentiert, obwohl der starke Euro, die US-Zollpolitik und die schwache Konjunktur eine Zinssenkung durchaus rechtfertigen würden.