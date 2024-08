Tobias Basse, NordLB:

«Die aktuellen Entwicklungen an der makroökonomischen Preisfront in Nordamerika dürften vorsichtigen Zinssenkungen der Notenbank in Washington eher nicht im Wege stehen. Die Inflationserwartungen der privaten Haushalte haben sich in den USA zuletzt ebenfalls wieder leicht verringert. Den jüngsten Daten folgend, die im Rahmen der von der New York Fed durchgeführten Konsumentenbefragung erhoben worden sind, konnten die kurzfristigen Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten jüngst sogar ganz knapp unter die 'magische' Marke von drei Prozent sinken. Diese Meldung dürfte insbesondere aus psychologischer Sicht eine hohe Bedeutung für die weitere Geldpolitik der Fed haben. Vor allem die aktuellen Entwicklungen im wichtigen Segment 'Wohnung' müssten die US-Notenbanker aber dazu ermahnen, bei den nun anstehenden Zinssenkungen tendenziell grosse Vorsicht walten zu lassen.»