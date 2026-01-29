Lena Dräger, Kiel Institut für Weltwirtschaft:

«Die Geldpolitik in den USA befindet sich an einem Scheidepunkt, ⁠und die Fed muss nun alles in ihrer Macht ‌Stehende tun, um ihre institutionelle Unabhängigkeit von der Regierung zu verteidigen (...). Die Daten zeigen, dass ein konstanter Zins aktuell die richtige Entscheidung ‍ist: Die Inflationsrate in den USA liegt persistent oberhalb des Inflationsziels von 2 Prozent. Zusätzlich besteht ein hohes Risiko, dass die Inflationsrate 2026 weiter ansteigen könnte – weil Zollkosten ​für Importe noch nicht komplett auf die Endpreise umgelegt wurden oder weil Arbeitskosten ‍in Dienstleistungssektoren aufgrund der zurückgegangenen Immigration und der Deportationen von Immigranten ansteigen. Dies würde auch bedeuten, dass der Arbeitsmarkt weniger belastet ist, als der leichte Rückgang von Jobzuwachsraten zuletzt vermuten liess.»