Philip Shaw, Chefökonom Investec:

«Weniger die Entscheidung, die Zinsen um 25 Basispunkte zu senken, ist der entscheidende Punkt, sondern wie gespalten der Ausschuss ist. Dies führte zur ersten wiederholten Abstimmung in der Geschichte des geldpolitischen Ausschusses. Im Grunde ist der Ausschuss als Ganzes stärker über das Tempo des Inflationsrückgangs besorgt. Daher war die Bereitschaft der Mitglieder, die Zinsen zu senken, geringer als von uns erwartet. Wir prognostizieren für November weiterhin eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Es könnte sich jedoch um eine weitere sehr knappe Entscheidung handeln. Das Ergebnis wird natürlich von den bis dahin vorliegenden Daten abhängen.»