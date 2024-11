«Der Ausgang der US-Wahlen hat (noch) keine Auswirkungen auf die Geldpolitik der Fed. Das Leitzinsniveau liegt deutlich über den Inflationsraten und ermöglicht somit geldpolitische Lockerungen. Ob es allerdings zu weiteren deutlichen Zinssenkungen kommt, ist ungewiss geworden. Die Fed betont neu, dass die Risiken für das Erreichen der Beschäftigungs- und Inflationsziele die Waage halten würden. Dies lässt so interpretieren, dass die US-Währungshüter nicht allzu deutlich die geldpolitischen Zügel lockern müssen. Die US-Notenbank lässt sich unterdessen weiterhin alle Türen offen, in dem sie betont, dass sie datenabhängig agiert. In Anbetracht der gut laufende US-Wirtschaft und dem nur langsamen Rückgang der Inflationsraten könnte die Fed bereits auch schon im Dezember eine erste Zinssenkungspause einlegen. Andererseits liegt das Leitzinszielband deutlich über den aktuellen Inflationsraten, was grundsätzlich weitere geldpolitische Lockerungen zulässt. Gerade der letztere Punkt dürfte derzeit wichtig sein, was zu einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember führen könnte.»