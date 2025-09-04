«Da die Inflation den dritten Monat in Folge über Null liegt, wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Zinsen im September wahrscheinlich unverändert lassen. Die Aussichten bleiben ungewiss, und die beste Strategie für die SNB besteht darin, alle Optionen offen zu halten, einschliesslich Negativzinsen und Währungsinterventionen. Die ersten Daten zur Konjunkturstimmung nach der überraschenden Ankündigung von US-Zöllen in Höhe von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz deuteten jedoch auf ein anhaltendes, wenn auch moderates Wachstum hin. Unter dem Strich könnte die SNB die Zinsen noch mehrere Quartale lang bei 0 Prozent belassen.»