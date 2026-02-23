Jens-Oliver Niklasch, Ökonom bei der Landesbank Baden-Württemberg:

«Die Zahlen untermauern die Trendwende in der Industrie. Natürlich darf an dieser Stelle der Disclaimer nicht fehlen, dass die jüngsten Zolleskapaden des US-Präsidenten belasten dürften. Dennoch stellen wir fest, dass zusammen mit den Aufträgen und der Produktion auch die Frühindikatoren allmählich an Boden gewinnen. Es wäre daher verfehlt, das Bild für die deutsche Wirtschaft schwärzer zu malen als es ist. Die Prognostiker erwarten nicht ohne Grund mehrheitlich ein BIP-Wachstum von rund ein Prozent für das laufende Jahr nach drei Jahren des Stillstands. Auf der anderen Seite ist diese Erholung rein konjunkturell - der Rückenwind kommt von der Fiskalpolitik sowie der im Vorjahr vollzogenen Lockerung der Geldpolitik. Über die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft geben weder das ifo-Geschäftsklima noch die Monatsdaten zur Produktion Auskunft.»