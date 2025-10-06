CYRUS DE LA RUBIA, CHEFÖKONOM DER HAMBURG COMMERCIAL BANK:

«Das ging schnell, aber kam nicht komplett unerwartet. Allein die Tatsache, dass Lecornu so lange Zeit benötigte, um sein Kabinett zu benennen, war wenig ermutigend. Und dass dann schliesslich die neue Ministerriege überwiegend aus den alten Köpfen bestand, hat bei der Opposition kein Wohlwollen geschaffen. Die Lage ist vertrackt. Macron kann jetzt entweder endlich jemanden zum Premierminister ernennen, der oder die aus dem Oppositionslager kommt, ohne dass eine derartige Wahl eine stabile Regierung sicherstellt. Oder er ruft Neuwahlen aus, die gemäss Umfragen ein ähnliches Ergebnis liefern, wie es derzeit im Parlament zu beobachten ist. Macron könnte aber auch selber zurücktreten und für das Land einen politischen Reset ermöglichen, mit ebenfalls vollkommen unsicherem Ausgang, da dann der Rassemblement National an die Macht kommen könnte.